«Каждый раз рассказывают о новом»: Павел Астахов уличил Цивину и Дрожжина во лжи

Адвокат Павел Астахов, представляющий интересы семьи покойного артиста Алексея Баталова раскрыл детали подписания документов, согласно которым имущество актера перешло юристу Михаилу Цивину и его жене Наталье Дрожжиной.

Как выясняется, вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко не помнит, как визировала бумаги. Женщина рассказала Павлу Астахову, что ей в определенный период после смерти супруга пришлось подписывать огромное количество документов, и она не помнит, какие из них касались отчуждения жилья.

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По мнению Павла Астахова, шансы Баталовых вернуть имущество очень высоки. Адвокат не понимает, что мешает это сделать Цивину и Дрожжиной сейчас.

«Шансы вернуть имущество появились, как только их признали обвиняемыми. И гарантами здесь выступают не переговорщики, а уголовное дело, следователь и суд», — отметил адвокат.

Павел Астахов уверен и в том, что Цивин и Дрожжина вернут семье Алексея Баталова украденные деньги. Это вопрос времени. Но уже сейчас ясно, что победа не будет легкой. Сейчас пара ходит по всевозможным ток-шоу, пытаясь создать себе некий имидж. По словам Астахова, они действуют себе только во вред, поскольку явно врут. В их словах много нестыковок.