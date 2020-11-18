«Рассчитывали на глупость»: Светличная вспомнила, как Дрожжина и Цивин хотели втереться к ней в доверие

Актриса Светлана Светличная в интервью порталу Teleprogramma.pro заявила, что актриса Наталья Дрожжина и ее муж юрист Михаил Цивин в свое время пытались втереться к ней в доверие.

Как отметила звезда картины «Бриллиантовая рука», они были много лет назад у нее на праздновании дня рождения. Вели себя, как показалось Светличной, очень нахально, были, как она выразилась, очень липучими. По ее словам, на кинофестивалях она старалась не сидеть с ними за одним столом.

«А Дрожжина и Цивин восклицали: «Ой, Светочка. Ты же у нас такая золотая». Но я в такие вещи не верю. Когда они мне звонили, я находила такую тактику, чтобы они не рассчитывали на мою глупость и доверие». Светлана Светличная

больше по теме Племянница Баталова прокомментировала ситуацию с Дрожжиной и Цивиным Актриса Анна Ардова рассказала, что думает об инциденте с похищенным наследством дяди.

Напомним, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они вывели огромные деньги со счетов родных актера Алексея Баталова. Кроме того, они завладели незаконным путем частью его квартиры. Сами они утверждают, что ни в чем не виноваты и их просто откровенно подставили.

Читайте также: