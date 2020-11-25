«Встречаюсь с бизнесвумен»: Кадони рассказал о женщинах в своей жизни

Влад Кадони в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro признался, что его сердце несвободно. Его возлюбленная не является участницей телепроекта или журналисткой ТВ.

больше по теме Пугачева в бархатной рубахе цвета специй запечатлелась с друзьями на фоне новогодней елки Светло-коричневые оттенки звезда выбирает довольно редко.

«Сейчас я встречаюсь с бизнесвумен, хотя сам от бизнеса, мягко говоря, далек», — сказал ведущий «Дома-2».

По его словам, он мог бы построить отношения с девушкой любой профессии и любых взглядов на жизнь. «Я смотрю не на ярлыки, а в душу», — говорит он. Также Кадони гипотетически не исключает, что может создать нормальные отношения и с героиней телестройки.

«Участница ли она проекта, доктор наук или спортсменка — не имеет значения», — заявил парень.

Самые близкие сейчас для него женщины — это мама, звезда проекта «Битва экстрасенсов» Елена Голунова и ее новорожденная дочь. Влад навестил их после рождения малышки, однако надолго оставаться у них не стал: боится за здоровье сестры, чей иммунитет еще очень слабенький.

«Я горжусь мамой. Она живет полной грудью», — похвалил родительницу мужчина.

Ранее мы писали об Анне Бузовой, бывшей участнице телестройки и сестре соведущей Влада Ольги Бузовой. 32-летняя девушка недавно перенесла инсульт, напугав своих близких. Тем не менее она пошла на поправку и в настоящий момент уже нормально разговаривает. Накануне она порадовала своих фолловеров видеоприветом из палаты клиники. Родственнице артистки больничная жизнь дается не просто, особенно тоскливо ей приходится вечерами, когда все процедуры уже позади и она одна остается со своими грустными мыслями.

Смотрите также