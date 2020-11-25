Звезда «Дома-2» Влад Кадони — о личной жизни, ребенке своей матери и о том, как его шантажировали мошенники

Влада Кадони считают самым жестким ведущим «Дома-2» на ТНТ — он постоянно провоцирует участников и вытаскивает из них самые неожиданные эмоции. В интервью Teleprogramma.pro Кадони рассказал о том, зачем ему нужны провокации, как он относится к участникам проекта, а также поговорил и на личные темы — о маме, отношениях (спойлер: его сердце не свободно) и браке.

— На «Доме-2» среди ведущих у тебя особая позиция — ты выступаешь неким провокатором и правдорубом на телепроекте, иногда даже жестко общаешься с участниками. Это именно позиция на проекте или в принципе тебе такое свойственно и в жизни?

— Провокация — это необходимость в реалиях проекта. Без нее очень сложно было бы в некоторых случаях донести до зрителя настоящие эмоции участников. Они же тоже люди и, как все люди, склонны ко лжи. А понимая, что их видят миллионы, всем хочется быть хорошими, правильными, но мы же знаем, что в жизни так не бывает.

За годы работы на проекте я разработал свою авторскую методику провокативного коучинга, но практикую, само собой, вне кадра, там другие задачи. А в жизни я такой же резкий и прямой. Не понимаю, зачем лгать и лицемерить, когда можно всегда сказать все как есть. С незнакомыми людьми, конечно, мягче, но только на первых порах.

— Ты одинаково относишься ко всем участникам?



— У меня нет любимчиков. Все участники делятся для меня на две категории. С этими я бы мог общаться за периметром, а с этими — нет. Но это никак не отражается на моем отношении в кадре. В этом есть скорее обратная сторона. Я более требователен к тем, с кем общаюсь ближе.

— За время проекта тебе несколько раз участницы выражали симпатию. И ты даже пробовал строить отношения. Как ты считаешь — ты мог бы построить отношения с участницей проекта?



— Я могу построить отношения с любой женщиной в мире. Я смотрю не на ярлыки, а в душу. Хоть бывшая путана, мне главное, что здесь и сейчас из себя представляет человек. А участница ли она проекта, доктор наук или спортсменка — не имеет значения. Сейчас я встречаюсь с бизнесвумен, хотя сам от бизнеса, мягко говоря, далек.

— В твоем Инстаграме почти все посты имеют философский или психологический подтекст. Увлекаешься этими науками? Есть ли любимые философы и психологи?

— Психология, философия, социология, конфликтология — это те науки, которым я иногда уделяю больше времени, чем работе. Более того, у меня готовится сейчас новый сайт, я буду запускать там тренинги, гайды и лекции на разные темы самопознания и саморазвития.

— Недавно ты писал, что уходил в долгожданный отпуск. После него ты вышел явно преобразившись, даже внешне. Чем занимался, и что стало причиной таких перевоплощений?

— Сколько себя помню, я все время меняюсь. Изменения для меня — жизнь. Ненавижу застои ни в каком виде. А в отпуске занялся собой, потому что на это в течение года, к сожалению, просто не хватало времени. График постоянно меняется, и я довольно много времени повожу на площадке. А в отпуске есть возможность сделать все то, что откладывается из-за работы.

— Вопрос, который просто невозможно не задать. У твоей мамы Елены Голуновой недавно появилась дочь. В принципе, она обрела счастье в достаточно взрослом возрасте. Как ты к этому относишься?



— Моя мама — большая молодец и настоящая героиня. Завести ребенка в ее возрасте — это очень серьезный шаг. Это в теории все достаточно просто, а жизнь полна трудностей. Приезжал и домой к ним несколько раз, но не хочу частить. В мире сложная инфекционная ситуация, а сестра — еще совсем кроха.

Конечно, я горжусь мамой. Она живет полной грудью. Ставит перед собой сложные цели и всегда их достигает. Она большая молодец, и я счастлив, что этой девочке было суждено родиться именно в нашей семье. У нее будут прекрасные уже опытные родители и замечательные братья. Ну, и один сложный брат, но я на достаточно безопасном расстоянии. Все-таки живу отдельно.

— Какие у тебя взаимоотношения с мужем твоей мамы? Или ты предпочитаешь вообще не вмешиваться в ее жизнь?

— С Олегом у нас прекрасные добродушные отношения. Он очень умный мужик с юмором и адекватными позициями. Ну, конечно, я никак не вмешиваюсь. Ну, во-первых, яйцо курицу не учит, так в моем детстве говорили. А, во-вторых, без моих советов они прекрасно справляются. Результат, как говорится, налицо, месяц назад сестра появилась.

— В современном мире наметилась тенденция обесценивать семью и семейные ценности. Многие пары женятся и с легкостью разводятся. Каких взглядов в вопросах семьи придерживаешься лично ты?



— Я считаю, что и мужчина, и женщина имеют право и пробовать, и искать до бесконечности, но если уж расписались, то поиски и попытки надо прекратить. Это всегда должно быть взвешенное осознанное решение, выдержанное временем, а не на внутренних порывах.

Я против интрижек на стороне и двойной жизни. Либо ты определился, либо ты зреешь или гуляешь. Но я и против отношений, где кто-то несчастен. Если в браке кому-то душно и уже перепробованы все варианты вернуть свежий воздух, то развод. Либо оба счастливы, либо оба одиноки. Точка.

— Сейчас многие создают YouTube-каналы и делают то, что они не могу позволить себе делать на экране ТВ. Ты не задумывался о создании своего канала и о чем бы ты хотел вести собственное шоу?



— Я выйду к концу этого года в YouTube, но с познавательным каналом, о чем обязательно анонсирую в своем Инстаграме. Кстати, многое почему-то думают, что мой аккаунт как-то связан с «Домом-2». Это не так. «Дом Кадони» был придуман, когда мошенники выкупили все домены с моей фамилией и потом просили денег за продажу. Я на такие сделки не иду, и поэтому появился этот. Название на европейский манер. Как модные дома или знатные в средневековье.

К развлекательному контенту я пока не готов. Я несколько далек от современных тенденций, хайпа, мата в кадре, голых пятых точек и так далее. Если это в голове щелкнет, то рискну, как и всегда. Пока не готов. Да и телевидение, если честно, мне интереснее интернета.

— Когда у тебя есть свободное время — какие сериалы смотришь?



— Со временем у меня беда, но сериалы периодически смотрю. Особенно в отпуске или вина выходных. Мой топ такой:

«Карточный домик» «Игра престолов» «Американская история ужасов» «Сотня» «Тюдоры»

— Многие ждут конца 2020 года, так как он был для всех достаточно трудным. Ты ждешь его ухода? Вообще, есть ли уже планы на Новый год?

— Годы меняются — мы остаемся. Важно не что у нас забрало это время — важно, что даст новое. Год был судьбоносным. Он изменил многое в жизни всего человечества, и многие изменения люди еще не осознали. У меня локальные планы — это выйти публично в сферу самопознания и саморазвития, немного изменить свой вектор на телевидении, а о глобальных я промолчу. Не люблю размытые анонсы, а точных предоставить не могу.

Однако хочу пожелать всем вашим читателям не отчаиваться ни при каких обстоятельствах! Строить будущее, не взирая на настоящее и прошлое. Наше завтра мы делаем сегодня, так давайте делать его полными сил и радости. Успеха, дорогие друзья, все будет хорошо, пока не понятно когда, но точно будет.

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