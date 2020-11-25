«Анастасия и Олег»: Волочкова рассекретила имя своего возлюбленного

Еще летом Анастасия Волочкова рассказала всем, что готовится к свадьбе. Правда, личность своего будущего мужа скрывала. Некоторые пользователи Сети даже решили, что балерина все выдумала, но она вновь и вновь говорила в своем инстаграме о возлюбленном. Позже там стали появляться их совместные фотографии, но лица мужчины не было видно. Теперь же Анастасия решила рассекретить его.

Пара провела романтический вечер на Мальдивах, где сейчас наслаждается очередным отпуском. На одном из снимков, которые Волочкова опубликовала в микроблоге, изображено сердце на песке, внутри которого была подпись: «Анастасия & Олег».

«У нас был невероятный романтический вечер на песчаной косе, который мне помогли организовать добрые люди нашего острова. Мне очень захотелось сделать любимому сюрприз. И он удался», — написала Волочкова.

Напомним, что ранее балерина рассказывала о том, что свадьба состоится в октябре, но позже сообщила, что торжество перенесли из-за пандемии.

Смотрите также: