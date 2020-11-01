«Купель в очень хорошем состоянии»: Анастасия Волочкова распродает свое имущество

Балерина Анастасия Волочкова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что распродает некоторое свое имущество. В частности, она хочет избавиться от знаменитой купели.

«Если кто-то захочет приобрести мою купель, в которую окуналось тело Анастасии Волочковой, то пожалуйста. Она стоит около дома. Стоимость 65 тысяч рублей. Купель в очень хорошем состоянии. А на вырученные деньги я сделаю благотворительный спектакль».

Анастасия Волочкова

Как отметила звезда, она вовсе не влачит жалкое существование, как некоторые могли подумать. «У меня дом, две квартиры, машины. Еще у меня есть 20 квартиры в Астрахани. Я причем там не живу. Это бывший муж Игорь Вдовин мне их отдам после расставания. Причем эти дома десять лет не строились. Человек меня обобрал. Он сейчас живет припеваючи. Я не ревную, что моя дочь живет с отцом. Она взрослая девушка. У нее своя жизнь. Я не влезаю в ее личную жизнь, как когда-то делала моя мама», — сказала танцовщица.

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Напомним, что в этом году балерина должна была выйти замуж. Правда, из-за пандемии торжество пришлось перенести.