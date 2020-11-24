«Наша маленькая лялечка»: Оля Жарикова из «Дома-2» впервые стала мамой

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Жарикова принимает поздравления от поклонников. В этот вторник, 24 ноября, красавица впервые стала мамой. Ольга сама сообщила прекрасную новость о пополнении в семье на своей страничке в Instagram.

Экс-участница проекта «Дом-2» показала фото из больничной палаты. Правда, запечатлела Ольга только себя, дочку она пока показывать не спешит, сообщив только параметры новорожденной крохи.

«24.11.20 в 07:15 появилась на свет наша маленькая лялечка, весом 2,630 кг и ростом 48 см», — написала молодая мамочка.

Под постом за короткое время появилось больше двухсот комментариев. Поклонники поздравляют Ольгу Жарикову и ее супруга с пополнением. Одной из первых отметилась участница «Дома-2» Ирина Пингвинова.

Ира тоже со дня на день впервые станет мамой, она уже выносила беременность — срок сорок недель был накануне, но малышка брюнетки пока не спешит появиться на свет. Так что, будущая мамочка замерла в ожидании, и в ее поздравлении Ольге Жариковой читается легкая зависть, мол, отмучилась.

«Уууу, класс! Поздравляю», — написала Ира Пингвинова.

Напомним, на проекте «Дом-2» Ольга Жарикова строила отношения с бывшим мужем Алианы Устиненко Сашей Гобозовым.

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Пара даже планировала пожениться, но Саша стал поднимать руку на Ольгу, и после нескольких конфликтов они расстались. Жарикова ушла с проекта и вскоре вышла замуж, а теперь и стала мамой.

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