Анастасия Костенко публично обозвала Дмитрия Тарасова бабником

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов изо всех сил пытаются убедить общественность в том, что у них по-настоящему счастливая семья. В Instagarm оба публикуют исключительно красивые и позитивные фотографии, на которых часто позируют с двумя маленькими очаровательными наследницами.

Анастасия Костенко во время интерактива с поклонниками вспомнила, что во время первой встречи на тот момент уже успешный футболист и муж телеведущей Ольги Бузовой, Дмитрий Тарасов произвел на нее негативное впечатление.

«Это что за бабник пришел», — поделилась первыми ощущениями от Тарасова Костенко.

Но футболист сумел сделать так, чтобы красавица смогла благополучно забыть о том, какие ассоциации он у нее вызвал в момент знакомства.

Напомним, после громкого развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко подверглась травле в Сети. Поклонники популярной телеведущей и певицы считали модель разлучницей, утверждая, что это она увела Тарасова из семьи.

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Анастасия и Дмитрий настаивают на том, что их роман начался после развода. Между тем, сама Ольга Бузова открыто говорила об изменах мужа, давая понять, что Костенко все-таки приложила руку к краху ее брака с футболистом.

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