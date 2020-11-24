«Люблю, не могу!»: Костенко в бикини «позагорала» с мужем на снегу

Футболист Дмитрий Тарасов продолжил карьеру в казанском «Рубине» и перевез своих жену и дочек из Москвы поближе к себе. Анастасия Костенко вскоре попробовала себя в новом амплуа: она стала телеведущей на клубном канале «АК Барс». И теперь успешно совмещает себя и в роли мамы, и в качестве журналиста.

Накануне Тарасов и Костенко решили устроить себе день отдыха. Муж с женой выбрались в SPA без детей. Вдвоем они попарились в бане, приняли «ванну» — огромный котел с травами, — после чего «позагорали» на снегу: модель в бикини расположилась рядом с мужем, и вместе они ловили снежинки, лежа на замерзшей траве.

«Говорит: «Люблю, не могу!» — откровенничает Костенко с поклонниками.

Напомним, что модель и футболист поженились в январе 2018 года. Вскоре у них появилась дочка Милана, а через год — Ева. Кроме того, от первого брака у футболиста подрастает 11-летняя дочка Ангелина.

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