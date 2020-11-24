«У нас все будет в совах!»: Бородина начала украшать дом к Новому году

Обильный снегопад, накрывший Москву и пригород, напомнил, что совсем скоро главный праздник зимы. И многие звезды решили, что самое время начать готовиться к Новому году и Рождеству. Оперная дива Анна Нетребко сейчас гостит у отца в Краснодаре. И накануне отправилась наряжать пушистую ель в саду, а позже показала подписчикам результат.

Вслед за Нетребко приступила к созданию праздничной атмосферы и телеведущая Ксения Бородина. Девушка показала, что они с семьей уже приготовили все необходимое для оформления интерьера — в этом году дом будет украшен в белое.

«Праздник к нам приходит по полной программе. Ура! — обрадовалась теледива и рассказала: — У нас все будет в совах!»

Бородина показала, как выглядят украшения и игрушки. Одна из совушек, по мнению девушки, очень похожа на нее саму. «Это чисто я с утра, один в один», — посмеялась Ксения забавному выражению птицы.

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