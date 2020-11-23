Праздник не за горами: Нетребко в ярком пуховике отправилась наряжать елку в отцовском саду

Звезда оперы Анна Нетребко на время карантина, объявленного до конца ноября в Вене, прилетела на малую Родину — к отцу в Краснодар. Вместе с сыном Тьяго и мужем Юсифом Эйвазовым артистка гостит у папы, помогая ему по дому и организуя уют. Например, она взялась делать ремонт и намерена превратить усадьбу родителя в «город-сад».

С первым снегом, выпавшим накануне в столице Кубани, оперная дива решила нарядить елочку. В отцовском саду растет прекрасная пушистая красавица, и именно ее звезда отправилась украшать. Сама Нетребко выбрала для этого приятного праздничного дела яркий длинный пуховик с капюшоном.

Кстати, недавно Анна Нетребко рассказывала, что в Вене самым главным ноябрьским угощением является пряный гусь. Блюдо собирает за ужином всех членов семьи в преддверии Рождества. Поскольку все рестораны оказались закрыты, то Нетребко пришлось освоить рецепт приготовления венского гуся самостоятельно.

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