«Я была для него любимой»: любовница Тарзана пустилась в откровения, лежа на больничной койке

Накануне на YouTube «Осторожно, Собчак!» сообщили, что муж Наташи Королевой Сергей Глушко не смог выдержать нервного напряжения из-за раздутой шумихи вокруг его измены и попал в клинику. Ведущая программы продемонстрировала даже кадры из больничной палаты, на которых стриптизер лежал под капельницей. Его любовница, актриса Анастасия Шульженко, ответила тем же.

В личном блоге она обнародовала фото с аналогичным содержанием. Сопроводив его обличительным текстом, в котором упомянула некое «физическое насилие» над ней.

«За что я так тяжело сейчас расплачиваюсь!? За 1,5 года счастья!? Как может мужчина, сильный, нежный, вдруг превратиться в преследующего тебя гонителя!?» — возмутилась она.

Девушка посетовала, что сейчас ее жизнь очень похожа на балаган, в котором не осталось ничего личного. Также она заявила, что в этом скандале у нее пошатнулось здоровье, и недавно она пережила сотрясение мозга. Во всем, по ее мнению, виноваты Глушко и Королева.

«Я была для него и любимой, и желанной, а потом все вылилось в дешевый фарс: пришли, напоили, овладели…» — сказала она.

И продолжила настаивать на том, что их роман длился гораздо дольше, чем говорит Сергей. В итоге девушка призвала певицу и ее мужа к совести и к Богу, дескать, ее оболгали, обвинив в краже.

Напомним, Наташа Королева рассказала Ксении Собчак, что в ее доме пропали украшения с бриллиантами, которые она приготовила на девичник по случаю годовщины свадьбы, а также около 5 миллионов рублей. Факт кражи, утверждает артистка, полиция зафиксировала. Певица подозревает, что на деньги и ценности посягнула именно Анастасия.

Также на шоу Тарзан поведал, что его 19-летний сын Архип теперь смотрит на него иначе, а у танцора не хватает смелости поговорить с наследником о сложившейся ситуации. Стриптизер отлично помнит ситуацию из своего детства, когда его отец хотел уйти из дома из-за другой женщины. Она навсегда оставила тяжелый след в его душе.