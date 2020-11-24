«Хоть что-то!»: Собчак показала самую красивую часть своего тела

Найти в себе прекрасное помог звезде ее визажист Сердар Камбаров.

О внешности Ксении Собчак говорят довольно часто, нередко хейтеры сравнивают блондинку с лошадью. Ведущая давно научилась не реагировать на подобные комментарии, порой подшучивая на эту тему.

К примеру, в день рождения своего сына Платона она нарядилась в костюм осла и сама спросила ребенка, похожа ли его мама на парнокопытное. Наследник ответил утвердительно. Впрочем, звезда была в образе, поэтому винить малыша в некорректном поведении явно не стоит.

Как оказалось, визажист Ксении Сердар Камбаров, соведущий проекта «Перезагрузка» на ТНТ, иного мнения о внешности своей клиентки. Он часто дарит ей комплименты, отмечая привлекательность блондинки. Кроме того, он уверен, что у Собчак есть то, чему могут позавидовать многие женщины — это ее изящные пальчики.

«Самые красивые украшения и самые красивые пальцы!» — не смог удержаться мужчина, глядя на руки жены Константина Богомолова. «Ну хоть что-то у меня самое красивое! Есть, чем нос прикрывать!» — иронично ответила Ксения Анатольевна.

Смотрите также