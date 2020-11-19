«Это мама или лошадь?»: Собчак переоделась в осла, чтобы развлечь сына

Ксения Собчак и Максим Виторган отметили вместе день рождения своего сына Платона. На семейный праздник в честь его 4-летия также была приглашена мама светской львицы Людмила Нарусова и взрослая дочь артиста Полина.

Ведущая в период пандемии не стала устраивать пышных празднеств и собирать большую вечеринку для ребенка. И даже в роли аниматора звезда выступила сама. Сделала она это в своем стиле — с намеком на собственное сходство с лошадью. Журналистка уже давно перестала реагировать на хейтеров, которые часто делают подобные параллели, а просто сама стала шутить по этому поводу.

Ксения примерила костюм осла из сказки «Бременские музыканты» и в этом наряде неожиданно нагрянула домой с подарком. Малыш действительно не сразу узнал родительницу, а Собчак к тому же решила уточнить:

«Это мама или лошадь?»

К радости гостей Платон ответил: «Лошадь».

Отметим также, что после семейного торжества Максим Виторган все-таки выбрался с сыном в игровой центр. Здесь малыш с радостью освоил бассейн с пластмассовыми шариками.

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