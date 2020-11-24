«Невеста с красными губами»: визажист Топурии рассказала, как делала ей свадебный макияж

20 ноября Кети Топурия вышла замуж во второй раз. Ее избранником оказался бизнесмен Лев Деньгов, с которым она открыто встречалась больше года.

На свадьбе певица предстала в силуэтном платье-бюстье длины мини, которое не только не скрывало ее беременности, но как будто специально подчеркивало ее. Яркий акцент звезда сделала на макияже, который, как оказалось, выполнила Ольга Романова. Многие помнят селебрити-визажиста по шоу «Успеть за 24 часа» на СТС, где она выступала соведущей Александра Рогова. Блондинка и сейчас появляется в эфире различных телепроектов.

В личном блоге бьюти-эксперт рассказала о тонкостях выбранного визажа для Кети.

«Невеста с красными губами! Мне кажется, уже нет никаких четких правил и границ между свадебным, дневным и вечерним макияжем! Есть макияж, который подчеркивает красоту, подаренную природой, и отражает твои эмоции. На свадьбу для Кети мы сделали свежее загореленькое личико, немного околоресничного контура карандашом, ресницы-пучки длины long, брови карандашом и тушью, а также губы с контуром», — поведала Романова.

Напомним, муж Кети Топурии Лев Деньгов был когда-то Павлом Гузбандом. Он изменил свое имя после того, как решил полностью трансформировать свой образ жизни. Из солиста группы «Арбат» он перерос в политика и президента крупной энергокорпорации. Мужчина также является советником главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее певица была замужем за другим бизнесменом — Львом Гейхманом, в этом браке у нее появилась дочь Оливия.

Смотрите также