Беременная звезда «Дома-2» Анастасия Паршина попала в больницу

Возлюбленный девушки Никита Уманский сообщил о произошедшем. Он уточнил, что его избранницу врачи оставили под своим наблюдением.

Проект «Дом-2» уже 16 лет выходит в эфир. На шоу многие пары поженились и даже обзавелись детьми. Недавно пополнение произошло в семье Ольги Рапунцель. Девушка родила вторую дочку. А в июле стало известно, что готовится к пополнению еще одна пара. 24-летняя Анастасия Паршина в скором времени впервые станет мамой. Она строит отношения с Никитой Уманским. Накануне девушка должна была выйти в прямой эфир, чтобы пообщаться с фанатами, но пропала. Выяснилось, что ее госпитализировали.

О произошедшем поведал избранник звезды телестройки. Сначала Никита отметил, что очень спешит, а потом рассказал, что его девушку 21 августа забрали в больницу.

«Настя в больничке. Все у нее хорошо. Она на сохранении. Не могу ответить в директе, там 1000 + сообщений. Так что пишите комменты», — пояснил мужчина.

Он не выглядел обеспокоенным. Более того, Уманский ждал, когда его подстригут, чтобы на следующий день хорошо выглядеть на съемках шоу. Отметим, что пока сама Паршина так и не вышла на связь. Она находится под наблюдением врачей.

Напомним, что влюбленные давно хотели стать родителями. Она стали основательно готовиться к зачатию ребенка, сдавать анализы. Однако Анастасия хотела, чтобы сначала состоялась помолвка, а потом рождение ребенка. Пара не ожидала, что беременность наступит так быстро, поэтому оформить отношения пока не успели. Более того, Никита стал жаловаться, что характер его возлюбленной изменился из-за интересного положения. В последнее время пара часто ссорится.