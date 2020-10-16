«У настоящей дивы их должно быть много»: Нетребко показала коллекцию концертных платьев

Анна Нетребко, звезда мировой оперы, не так давно рассказывала, что концертные платья покупает сама, на собственные деньги. Стоят они обычно дорого, но ради искусства певица старается выбирать самые красивые наряды. И у нее их накопилось уже достаточно большое количество. Нетребко объяснила, почему:

«Концертные платья… У настоящей дивы их должно быть много, они должны быть яркие и, главное, удобные. Никогда не надо забывать, что сцена огромна, а зрительный зал еще больше — поэтому певицу должно быть видно!» — подчеркивает звезда.

Нетребко объяснила, что выбирает платья в зависимости от настроения и программы. В концертном гардеробе у дивы уже две сотни вечерних туалетов. Некоторым даже почти 10 лет — размер у певицы остается неизменным. Учитывая, что во время оперного пения диафрагма артистки расширяется до 7 см, слишком узкие обтягивающие платья носить невозможно.

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В основном в коллекции Нетребко — сшитые на заказ наряды. И главное требование, которое звезда предъявляет к аутфитам, — они должны радовать глаз и создавать праздник на сцене. А вот черный сливается с оркестром, поэтому Нетребко редко отдает предпочтение этому цвету.