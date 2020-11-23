«На преференции я не рассчитываю»: Евгения Брик высказалась о совместной работе с мужем Валерием Тодоровским

Актриса призналась, что не ждет особых условий для себя ни от кого из режиссеров, включая супруга.

Евгения Брик, безусловно, одна из самых красивых и востребованных актрис современного кино. Естественно, ей приходится сталкиваться с наветами в свой адрес. Мол, она же жена известного режиссера Валерия Тодоровского, для нее в кинематографе все пути открыты. Евгения признается, что подобные выпады в свой адрес всегда пропускает мимо ушей.

«Никогда еще не слышала, чтобы такие домыслы исходили от талантливых, удовлетворенных своей жизнью, счастливых людей», — высказалась актриса в беседе с Teleprogramma.pro.

Евгения Брик никогда не спекулирует своим особым статусом жены режиссера. Собственно, и саму себя в этом смысле она особенной не считает. Звезда заявила, что требовать преференций на съемочной площадке не в ее правилах.

«Ни на какие преференции я никогда и нигде не рассчитываю, ни у Валеры, ни у других режиссеров», — поделилась Евгения Брик с Teleprogramma.pro.

Звезда добавила, что в профессии для нее самое ценное — пробы, репетиции и съемочный процесс.

Стоит добавить, что 23 ноября на канале ТВ-3 состоится премьера сериала «Фантом», в котором Евгения Брик сыграла главную роль в паре с актером Денисом Шведовым.

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