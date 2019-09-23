ЗВЕЗДЫ

«Она знает цену деньгам»: Брик рассказывает дочери о своем трудном детстве

Жена 57-летнего режиссера не хочет, чтобы их ребенок рос в «тепличных» условиях.

«Она знает цену деньгам»: Брик рассказывает дочери о своем трудном детстве
Евгения Брик (Фото: Globallookpress.com)

Евгения Брик и Валерий Тодоровский воспитывают 10-летнюю дочь Зою. По словам супруги 57-летнего режиссера, она не хочет, чтобы их наследница росла в «тепличных» условиях.

«Она знает цену деньгам, понимает, что вокруг много неблагополучия», — отметила актриса в интервью Hello!.

Евгения не скрывает: они с Зоей часто ездят на метро. Беседуя с дочерью, Брик рассказывает ей о своем непростом детстве, вспоминая о безденежье. По словам актрисы, ее наследница очень привязана к близким и своей прабабушке. Зое нравятся черно-белые фильмы. Глядя на дочь, возлюбленная Тодоровского видит в ней микс себя и мужа. По детским снимкам, по мнению Евгении, девочка напоминает одновременно и маму, и папу.

Супруг актрисы утверждает, что пока их дочь абсолютно домашний ребенок. При этом режиссер не сомневается, что с возрастом Зоя покажет себя в новой ипостаси, но произойдет это только после того, как она столкнется со взрослой жизнью. Добавим, что Зоя уже дебютировала в американском сериале.

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Валерий ТодоровскийЕвгения БрикЗвездные дети
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«Она знает цену деньгам»: Брик рассказывает дочери о своем трудном детстве
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