«Плачу от счастья»: Юлия Волкова вышла на большую сцену после борьбы с онкозаболеванием

Некогда очень популярная вокалистка, участница всемирно известного дуэта «Тату», 35-летняя Юлия Волкова оказалась настоящим бойцом. Восемь лет назад врачи диагностировали у звезды онкологическое заболевание, злокачественная опухоль была обнаружена в щитовидной железе. Несколько операций, тяжелейшие сеансы химиотерапии, занятия по восстановлению голоса.

И вот накануне Юлия Волкова предстала во всем своем блеске на телеканале НТВ. Брюнетка стала участницей проекта «Суперстар!». В дуэте с другой потрясающей вокалисткой — Ларисой Долиной — Юлия исполнила хит группы «Тату» «Нас не догонят».

Певицы сорвали шквал аплодисментов, а Instagram Юлии взорвался от комментариев восторженных фанатов, ждавших ее возвращения на сцену.

«Мои хорошие, спасибо вам за поддержку и вашу необъятную любовь. Читаю ваши сообщения и плачу от счастья», — поблагодарила экс-солистка Тату своих поклонников.

Судя по всему, Юлия Волкова не намерена ограничиваться участием в шоу «Суперстар!».

Ранее вокалистка говорила, что планирует полноценный камбэк в российский шоу-бизнес. Бывшая «татушка» чувствует и силы, и потребность вновь заняться творческой деятельностью.

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