«Сын лучшего папы»: Мартин Киркоров трогательно обратился к именитому отцу

22 ноября отмечается День сыновей. Праздник это неофициальный, но между тем, семьи, в которых подрастают мальчишки, с удовольствием поздравляют своих наследников с тем, что они у них есть.

Сын короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова Мартин тоже решил отметить этот день публикацией в Instagram.

Восьмилетний мальчик очень тонко сумел своим постом поблагодарить звездного отца и в очередной раз признаться ему в любви.

«Сегодня день сыновей, — написал Мартин под своим фото. – Я – сын лучшего папы».

Кстати, в том, что Филипп Киркоров – замечательный отец никто и не сомневается. Певец окружает сына Мартина и дочку Аллу-Викторию заботой и вниманием, у наследников поп-короля, как и положено, есть все и это все, несомненно, самое лучшее.

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«Похож на папу», «Ты — лучший сын!», «Пусть все будет у вас хорошо! С праздником», «Вы посмотрите в эти глаза, только у двоих людей такой взгляд — у Мартина и у его папы», «Папа тебя очень любит!» — такие комментарии оставили поклонники под постом Мартина Киркорова.

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