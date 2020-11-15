«Сладкая девочка»: дочь Филиппа Киркорова в костюме Единорога восхитила фанатов

Король российской поп-сцены Филипп Киркоров давно и прочно завоевал имидж любвеобильного и заботливого отца двух своих детей – сына Мартина и дочери Аллы-Виктории. Исполнитель трогательно опекает наследников, те живут в роскоши и купаются в любви и ласке своего звездного родителя. Несмотря на свой юный возраст, дети Филиппа Киркорова уже успели завоевать популярность у общественности. Так, например, на страничку Аллы-Виктории в Instagram подписаны без малого триста тысяч человек.

Малышка радует поклонников своими очаровательными снимками. На последнем из них девочка запечатлена за воскресным завтраком. Милая крошка восседает на стуле в ярком костюме Единорога.

Перед звездной девочкой красиво сервированный стол с тарелкой, на которой лежит аппетитный блинчик, а вокруг некого россыпи великолепных ягод – голубики, малины и клубники. Поклонники пожелали Алле-Виктории хорошего дня и в очередной раз признались, что очарованы ее красотой.

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