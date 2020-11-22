«Не передать словами»: Анна Бузова обратилась к поклонникам после перенесенного инсульта

32-летняя модель и бизнесвумен Анна Бузова на днях перенесла инсульт. Красавица рассказала поклонникам, что ей пришлось пережить во время резкого скачка давления.

Сейчас Анне уже стало лучше, и она публично обратилась к своей без малого двухмиллионной аудитории в Instagram. Девушка поблагодарила всех за поддержку и призналась, что для нее очень ценно проявленное к ней внимание в дни болезни.

«Такой мощной поддержки я, если честно, не ожидала. Не передать словами, как это приятно. Ценю и благодарю», — написала в соцсети сестра Ольги Бузовой.

Девушка добавила, что со своей стороны она хочет искренне пожелать всем крепкого здоровья. В дни тяжелой болезни Анна особенно остро почувствовала, насколько это важно.

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Первой на публикацию модели отозвалась ее родная сестра. Ольга Бузова уже признавалась, что очень переживает за Анну. Теперь же она пообещала близкому человеку оказывать всяческую поддержку.

«Моя маленькая, но сильная девочка, мы вместе со всем справимся», — написала Бузова-старшая в комментариях.

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