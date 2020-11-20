«Отсутствие чувствительности в правой руке и ноге»: у родной сестры Ольги Бузовой случился инсульт

Сестра певицы Ольги Бузовой Анна в Instagram сообщила, что пережила несколько дней назад инсульт. По ее словам, поклонники ее потеряли, потому что она больше недели не выходила на связь, поэтому она решила рассказать, что с ней случилось.

«В четверг утром (чуть больше недели назад), у меня случился инсульт. Слава богу, медицинская помощь была оказана быстро. Костя молнией отвез меня в ближайшую клинику к неврологу, и я уже могу разговаривать и даже читаю вслух скороговорки. Для меня это был почему-то самый большой страх — не суметь сказать любимому, что люблю».

Анна Бузова

Как сказала Анна, на время она потеряла чувствительность в правой руке и ноге. Она пыталась что-то сказать, но не могла. В эти мгновения ей очень хотелось поговорить с мамой, отцом и сестрой. Сообщить им, что она их любит больше всего на свете. Девушка добавила, что находится сейчас на реабилитации. Основная ее задача — перестать нервничать по пустякам.

Напомним, что Анна Бузова — младшая сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Ей всего 31 год.

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