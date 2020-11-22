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«Наши малыши-карандаши – Плющата»: Рудковская показала двухмесячного сына

В день сыновей блондинка порадовала фанатов трогательным видео.

«Наши малыши-карандаши – Плющата»: Рудковская показала двухмесячного сына
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

В конце сентября в семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко появился второй ребенок. Сына, которого назвали Арсением, родила суррогатная мать. Ранее Яна признавалась, что с того момента у нее стало очень много забот, ведь уход за малышом, которому на днях исполнится два месяца, занимает много времени. В день сыновей она решила порадовать своих фанатов трогательным видео, на котором держала Арсения на руках.

«Наши малыши-карандаши — Плющата — Саня и Сеня», — подписала ролик в Instagram Рудковская.

Сыновей Яна нарядила в костюмы серого цвета. А сама позировала в небесно-голубом платье. Фанаты отметили, что она отлично выглядит в домашнем образе.

«Какая мамочка – при укладке, красивая. Прекрасно выглядите!», — писали пользователи Сети.

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