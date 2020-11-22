«Для нас это особый момент»: ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов и его жена впервые показали лицо сына

Звездная пара решилась рассекретить внешность наследника в день, когда мальчику исполнилось семь месяцев.

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» и бывший его участник Андрей Черкасов накануне опубликовал совместное фото с сыном Святославом в Instagram, объявив, что это последний снимок, когда малыш развернут к камере спиной. Андрей пообещал, что в воскресенье интрига раскроется, и поклонники их семьи смогут наконец-то увидеть лицо Святослава. Все замерли в ожидании!

И 22 ноября, в день, когда мальчику исполнилось семь месяцев, Андрей и его жена Кристина разместили в микроблоге совместное видео, на котором развернули Святослава лицом к публике.

«С этого дня Святослав будет улыбаться вам с наших страничек, — пообещали звездные супруги. — Для нас это особый момент».

Кстати, возлюбленная ведущего «Дома-2» и бывшая участница проекта Кристина Черкасова рассказывала, что они с Андреем ранее планировали показать сына поклонникам в день, когда малышу исполнится полгода.

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Но в канун этой даты пара поменяла свое решение. Молодая мама объяснила это тем, что для нее и Андрея знакомство наследника с фанатами особое событие, и они с мужем хотят придумать в честь него что-то яркое и запоминающееся для всех. В итоге, пара объявила конкурс.

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