«День сыновей»: Снигирь показала повзрослевшего сына от Цыганова

В этом году Федору исполнилось четыре годика.

Юлия Снигирь редко дает интервью, а о своей личной жизни и вовсе предпочитает не рассказывать. Несколько лет назад она вступила в отношения с актером Евгением Цыгановым, который ушел к ней, оставив жену и семь детей. В 2016 году Снигирь родила Цыганову сына, которого назвали Федор. В своем Instagram актриса поделилась снимком повзрослевшего ребенка.

«Говорят, сегодня день сыновей», — подписала фото Снигирь.

Подписчики актрисы оценили снимок, правда, мнения, на кого из родителей похож малыш, разделились. Некоторые отметили, что Федор похож на папу, другие – на маму.

«Заяц какой! Прекрасный парень! Какой милый!» — писали пользователи Сети.

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