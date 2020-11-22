Домашняя атмосфера: Макеева запечатлелась в коротких шортах из денима

Выходные дни Анастасия Макеева решила посвятить обустройству квартиры. Как призналась актриса, она давно планировала поменять шторы, так как прежние пришли в негодность. Фанаты знают, что у нее живут несколько котов, которые исцарапали тюль. Процессом преображения Анастасия занялась в белой майке и коротких шортах из денима, сделав акцент на стройных ногах. Джинсу украшала вышивка в виде объемных красных цветов. Видеороликом актриса поделилась в своем Instagram.

«Все очень красиво! Сделано с любовью!» — отметили пользователи Сети получившийся результат.

Напомним, что Макеева, которая недавно прошла через третий развод, снова счастлива в отношениях. Личность мужчины она скрывает, однако в одном из интервью отметила, что он не имеет никакого отношения к театру или кино. Возлюбленный актрисы – строитель.

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