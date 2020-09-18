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В синих тонах: Анастасия Макеева подчеркнула стройность фигуры джинсами скинни

Экс-супруга Глеба Матвейчука продемонстрировала свой новый осенний образ.

В синих тонах: Анастасия Макеева подчеркнула стройность фигуры джинсами скинни
Анастасия Макеева. Фото: Instagram.com/makeevan

38-летняя актриса Анастасия Макеева опубликовала фото одного из своих луков на«теплую» осень. Телеведущая показала в личном профиле, что можно выбрать для прогулки, пока еще не так холодно.

В качестве основы для аутфита девушка  отдала предпочтение джинсам-скинни из темного денима, а также классическому жакету  в клетку. Ярким акцентом в ее образе стал красный топ. В качестве аксессуаров Анастасия выбрала лишь темные очки и кожаный ремень. Так она разбавила сложный наряд.

Подписчики актрисы оценили новый образ Макеевой. Некоторые даже предположили, что она скинула пару килограммов.

«Вроде как похудела?» — удивились фанаты.

Анастасия Макеева
Макеева в модном осеннем образе. Фото: Instagram.com/makeevan

Также отметим, помимо нового лука, у супруги адвоката Александра Саковича новый театральный репертуар. Актриса рассказала, что будет играть в сентябре этого года сразу на двух сценах — Театра Моссовета в Москве и Мюзик-Холла в Санкт-Петербурге.

Напомним, что недавно бывший муж Макеевой женился на матери своих детей. Актер Глеб Матвейчук и Елена Глазкова сыграли свадьбу летом этого года.

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