«Будут с нами»: Бузова в куртке цвета «мокрый велосипед» пришла на «Дом-2» с охраной

На телепроекте ТНТ «Дом-2» участились случаи скандалов и драк, в которые, к слову, нередко вступают и девушки. Поэтому Ольга Бузова пошла на крайние меры, пригласив на шоу профессиональную охрану. Теперь разнимать нерадивых участников шоу и следить за порядком будут двое мужчин весьма внушительных габаритов.

больше по теме Нетребко прогулялась в принтованном меховом пальто с пируанской сумкой ручной работы Звезда приехала к папе в Краснодар.

Появление секьюрити на передаче было очень эффектным. Ольга Бузова с высоким волнистым хвостом в куртке трендового цвета «мокрый велосипед», бордовых кожаных брюках-сигаретах и ботинках Gucci оттенка кофе с молоком предстала на «лобном месте». Справа и слева от звезды шли охранники в черном. Можно было подумать, что Ольга пришла со своими телохранителями, но тут же стало понятно — следить они будут не только за ее безопасностью.

«Эти люди теперь будут с нами, потому что драки не прекращаются, оскорбления тоже», — сказала ведущая и предложила посмотреть ролик с подборкой самых ярких кадров из серии выяснения отношений.

Напомним, ранее звезда сообщила, что ее телефон один из пабликов слил в Сеть. Теперь она вынуждена экстренно менять номер и временно прекратить общение с близкими, поскольку ей постоянно звонят и отправляют сообщения недоброжелательно настроенные пользователи.

О том, что цвет «мокрый велосипед» в тренде, Teleprogramma.pro рассказывала стилист Вика Майорова. В народе его называют немного проще — баклажановым. Ранее кожаные брюки в этом оттенке выбрала певица Глюкоза.

Смотрите также