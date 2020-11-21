«Всего час времени»: Высоцкая научила готовить миндально-финиковый пирог с грушами

Юлия Высоцкая – не только знаменитая актриса, но и непревзойденный кулинар. Звезда умеет готовить блюда самых разных стран и вариаций, и щедро делится секретами мастерства с телезрителями и подписчиками.

На YouTube-канале теледивы еженедельно выходит проект «Сладкое соленое», где актриса показывает, как готовить разнообразную выпечку, и на этот раз научила зрителей созданию миндально-финикового пирога с грушами.

«Всего час времени, — отмечает Высоцкая. И подчеркивает: «Сладкая выпечка украсит ваш день и поднимет настроение всей семье!».

Для приготовления аппетитного пирога понадобится 600 мл воды, 200 гр сахара, 2 палочки корицы, 2 звездочки бадьяна и 4 гвоздика гвоздики – все это смешать и поставить на огонь. Четыре груши очистить от кожуры, срезать нижнюю часть и отправить в сироп, вариться.

В 300 мл миндального молока насыпать 2 ст.л. льняного семени, финики без косточек, поставить на огонь. Разогретую заготовку отправить в блендер, взбить и потихоньку добавлять туда 200 мл масла оливкового.

Соединить получившуюся жидкую массу с приготовленной заранее смесью из 200 гр муки, 175 гр сахара, 1 ч.л разрыхлителя, молотой корицы и гвоздики, соль. Перемешать.

«Груши должны быть практически готовы, то есть остаться плотными», — советует Высоцкая.

Телеведущая показала, как разместить груши в пирог. После чего нужно отправить выпечку в духовку, разогретую до 180 градусов, на 35-40 минут. И готово!

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