Легко и быстро: Высоцкая дала рецепт простого печенья с начинкой из сгущенки

Ингредиенты для этого десерта найдутся в холодильнике каждой хозяйки.

Юлия Высоцкая в своем проекте «Едим дома!» поделилась рецептом печенья «Альфахорес» с начинкой из сгущенки. Состав десерта простой, поэтому его себестоимость наверняка будет довольно низкой.

Итак, для приготовления десерта необходимо взять муки 250 граммов, кукурузного крахмала 90 граммов, сахарного песка 150 граммов, сливочного масла 250 граммов, 1 яйцо, ванилина 1,5 грамма, разрыхлителя 0,5 чайной ложки, сахарной пудры и кокосовой стружки— по вкусу. Для начинки – 250 граммов сгущенного молока (желательно сварить самостоятельно).

Взбить при помощи миксера смесь сахара и масла. Масса должна стать пышной. Всыпать в нее ванилин, вбить куриное яйцо. Опять взбить до однородного состояния.

Муку просеять, добавить в масляную смесь, туда же отправить крахмал и разрыхлитель. Замесить тесто. Разделить его на 16 одинаковых частей, скатать из них шарики, затем прижать их ладонями.

Выложить на противень и поставить на 10 минут в холодильник. Нагреть духовку до 180 градусов, запечь печенье до приобретения им кремового оттенка. Это примерно 12-15 минут.

Получившееся остывшее печенье слепить по две штуки между собой при помощи сгущенного молока, посыпать сахарной пудрой, края украсить кокосовой стружкой.