«Приписывают то, чего нет»: Дубцова раскрыла правду о личной жизни

Артистка отметила, что еще не встретила мужчину, который будет отвечать всем ее требованиям.

Ирине Дубцовой приписывали много романов, в том числе и со знаменитыми людьми. Но о своей личной жизни певица не рассказывает, а все потому что не хочет, чтобы публика муссировала эту тему. В YouTube-шоу «Алена, блин» Дубцова призналась, что она не одна, но мужчины, который бы отвечал ее запросам — пока нет.

«Все, что просачивалось в прессу о моей личной жизни, не имеет никакого отношения к действительности. Приписывают мне то, чего нет. Глобально я не одна. Я оптимистка, я знаю, что не могут закончиться мужчины, которые могут женщину чем-то удивить. У кого-то запрос на бабки, а у меня на партнера и на друга. У всех разные запросы, по моему запросу на 100 процентов мужчины на сегодняшний день нет», — рассказала Дубцова.

Также артистка отметила, что союз ее родителей служит для нее примером.

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