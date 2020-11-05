«Все свелось к физиологии и деньгам»: Дубцова призналась, что давно не признавалась в любви

Певица Ирина Дубцова заявила, что уже давно перестала ходить на свидания с мужчинами. Сейчас в ее жизни нет любимого человека. Она – свободный человек.

Как заметила победительница проекта «Фабрика звезд», все мужчины для нее давно понятны. Они не способны ее чем-то удивить. Она уже наперед знает об их поступках и как они себя поведут в общении с ней. При этом она отметила, что не одинока в этом. У нее масса подруг, которые обеспечили свою безбедную жизнь, но любимого человека в их судьбе также не встречается, сообщает портал peopletalk.ru.

«Мужчины избалованы какой-то доступностью, которая у нас особенно остро наблюдается последние 10 лет и отрицательно влияет на отношение к процессу ухаживания, женщине и, вообще, к любви. Все свелось к физиологии и деньгам. Это грустно. Фразу «я тебя люблю» не в песнях я не произносила очень давно». Ирина Дубцова

Напомним, что Ирина Дубцова была замужем за музыкантом Романом Черницыным. В 2006 году она родила от него сына Артема. Через два года супруги развелись. Позже у нее было еще несколько романов, но под венец она так больше и не пошла.