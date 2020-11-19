«Совершенно другие эмоции»: Подольская рассказала, что значит стать матерью во второй раз

Этой осенью в семье Натальи Подольской и Владимира Преснякова произошло прибавление. На свет появился второй сын пары, которого назвали Ваней. Об этом фанаты поп-дивы узнали из первых уст — и мама, и папа поделились счастливой новостью с фолловерами в Instagram.

Сейчас молодая мама посвятила себя полностью заботам о малыше. Подольская быстро вернулась в форму после вторых родов и похвасталась фигурой. О том, какие чувства она испытала, став снова мамой, звезда поведала следующее:

«Второй ребенок — это совершенно другие эмоции, впечатления, совершенно другая мама. Мама-танк, мама не нервничает, она уверена в себе и знает наперед, как вести себя с малышом, — рассказала Подольская порталу Woman Journal. И вспомнила, что с первенцем испытывала одни нервные переживания. — «Тут уже просто наслаждаешься и получаешь удовольствие».

Для Подольской во время первого декрета было дико все время сидеть в четырех стенах — она, по ее словам, оказалась заперта дома. Это привело певицу даже в депрессию. А на этот раз она уже знает, что так и должно быть — это нормально.

Напомним, что для Владимира Преснякова сынок Ваня стал третьим ребенком. От первого брака с Кристиной Орбакайте у музыканта есть взрослый сын Никита, отметивший в этом году 29-летие.

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