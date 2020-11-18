«Борюсь пятнадцать лет»: Дарья Повереннова пожаловалась на пигментацию кожи лица

Актриса сделала смелое признание о том, что ее внешность не лишена изъянов.

48-летняя звезда театра и кино Дарья Повереннова – признанная красавица. К своему возрасту актриса не накопила ни одного лишнего килограмма, она стройна и хрупка. А лицо Дарьи Поверенновой выглядит максимально естественным – ни подкаченных губ, ни татуажа бровей и каких-либо еще искусственных улучшайзингов.

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Подписчики микроблога актрисы в Instagram часто делают комплименты ее внешности, всегда обращая внимание на потрясающее состояние кожи. Дарья Повереннова благодарит поклонников за восторженные отзывы, но при этом признается, что не лишена изъянов.

«Есть огромное «но»: пигментные пятна, с которыми я борюсь уже пятнадцать лет. И все это время я проигрывала!» — открыто объявила Дарья Повереннова о своей проблеме.

Сейчас, по словам звезды, она нашла панацею от темных пятен на лице. Повереннова делает специальные аппаратные процедуры, которые позволяет коже ее лица оставаться молодой, свежей и сохранять здоровый, ровный цвет и вид.

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