Елена Валюшкина переживает, что подхватила коронавирус

Елена Валюшкина начала беспокоиться о своем здоровье. Судя по последнему посту актрисы в Instagram, она подцепила простуду, но уже активно подозревает коронавирус. При этом звезда старается рассуждать о проблеме с философской точки зрения.

«Болеть, иль не болеть, вот в чем вопрос. И сопли льются, и заложен нос. Температура. Невысока. Но выше тридцати шести», — пишет Валюшкина в Instagram.

По словам звезды, у нее повышенная температура, но думать о коронавирусе все же пока не хочется, тем более, что подтверждения нет. Также непонятно, планирует ли звезда сдавать анализы на CoViD-19 или просто проведет несколько дней в полной самоизоляции.

Поклонники артистки советуют Елене не унывать раньше времени и сдать все необходимые анализы.