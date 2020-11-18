«Он много орет сейчас»: Влад Топалов рассказал о поведении маленького сына

Влад Топалов и его супруга Регина Тодоренко воспитывают сына Мишу. Мальчику в декабре исполнится два года, и он уже вовсю показывает родителям свой непростой характер.

Влад Топалов рассказал в Instagram, что малыш часто криками пытается добиться своего. Маленький мальчик ведет себя так, что часто раздражает и выводит из себя его звездного родителя. Топалов признается, что постоянно работает над собой, чтобы не срываться на ребенке. Молодой отец прекрасно отдает себе отчет в том, что его гнев на крики Миши – это только его проблемы.

«Чтоб вы понимали, он много орёт сейчас, слово «нееееет» — его любимое. На всё! И знаете, что? Я убедился, что спокойствие и уравновешенность моя — единственный действующий ответ на его «реакции», — поделился Влад Топалов с поклонниками.

Музыкант добавил, что ему приходится делать усилие над собой, что не наорать и не отшлепать капризничающего отпрыска. Он каждый раз помнит, что это испытание, которое ему обязательно надлежит пройти.

Напомним, сейчас сын Влада Топалова болен.

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Маленький Миша сломал руку и вынужден носить гипс. Вероятно, из-за вынужденных ограничений малыш еще больше капризничает, что требует от родителей невероятной выдержки и терпения.

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