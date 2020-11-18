«Не ем свинину и майонез»: Анастасия Дашко из «Дома-2» усиленно худеет

Экс-участница проекта начала работать над собой после программы «Перезагрузка».

Легендарная бывшая участница «Дома-2» Анастасия Дашко после отбывания наказания в колонии, замужества и рождения двоих сыновей сильно поправилась и перестала ухаживать за собой.

Все изменилось после того, как ведущая «Дома-2» и программы «Перезагрузка» Ксения Бородина пригласила Анастасию в Москву перезагрузиться. Хирурги, косметологи, стоматологи, стилисты и психологи проработали все проблемные моменты в теле и душе бывшей участницы «Дома-2».

Анастасия Дашко получила мощную мотивацию и продолжает работать над собой и по сей день. В Instagram блондинка рассказала, что сейчас активно худеет.

«Я стараюсь не есть после шести, не ем свинину и майонез, и продолжаю ходить пешком. Казалось бы, все просто, но, это работает», — написала Настя Дашко.

Она сделала акцент на том, что женщинам всегда стоит помнить, что в любом весе они прекрасны.

Напомним, что Настя Дашко — девушка трудной судьбы. После участия в проекте блондинка попала в колонию. Ее обвинили в мошенничестве и осудили на два года. Возвращения Насти из мест заключения ждал любимый человек. Константин и Анастасия поженились, живут в Екатеринбурге и растят двух сыновей.

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