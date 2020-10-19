Из тюрьмы в бизнес: экс-участница «Дома-2» рассказала о жизни после проекта

Сейчас Анастасия Дашко живет в Екатеринбурге и растит двух сыновей.

Анастасия Дашко одна из тех, кто был в так называемом «золотом» составе реалити-шоу «Дом-2». После в жизни девушки случились серьезные испытания. Она отсидела два года за решеткой, после чего оградилась от публичной жизни и общения с журналистами.

Недавно Настя вновь открылась публике. Завела страницу в Instagram и даже приняла участие в шоу «Перезагрузка» на ТНТ. Помимо этого девушка занимается бизнесом в транспортной сфере и воспитывает двух сыновей. Об этом она рассказала в интервью «СтарХиту». Семья живет в Екатеринбурге и переезжать в Москву не собирается. А вот о третьем ребенке задумывается.

На ТНТ Дашко встретилась с Бородиной, для которой встреча стала сюрпризом. Девушки провели время в общей семейной компании, познакомили своих детей и вспомнили былые времена.