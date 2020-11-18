Скандал вокруг «Перевала»: ТНТ готовит иск к адвокату Фонда памяти группы Дятлова

Премьера мистического сериала «Перевал Дятлова» на канале ТНТ прошла со скандалом. В ряде СМИ появилась информация, что родственники погибших советских туристов недовольны историей, показанной в картине, и собираются подать в суд на создателей ленты. Адвокат Фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов заявил, что киношники не встречались с людьми, чьи интересы он представляет, и те, в свою очередь, не давали согласия на использование реальных имен в художественном сериале.

Канал ТНТ официально опроверг эти заявления.

«Все родственники туристов дали согласие на использование реальных имен в сериале, кроме сестры Игоря Дятлова — Татьяны Перминовой. Адвокату Черноусову об этом прекрасно известно. Родственники дятловцев подписали соответствующий договор после того, как посмотрели первые две серии проекта. Первым же подобный договор подписал директор Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич», — сообщил представитель телеканала.

В ТНТ заявления юриста расценивают, как желание сделать себе пиар на резонансном сериале. Что же касается сюжета картины, то ее создатели отмечают, что лента представляет собой художественный вымысел и не может рассматриваться, как достоверные или недостоверные сведения о частной жизни, либо порочить честь и достоинство умерших людей.

В итоге канал ТНТ принял решение подать в суд на адвоката Черноусова. Юристы телевизионщиков готовят иск о защите чести, достоинства и деловой репутации своей компании.

Смотрите также: