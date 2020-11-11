«Хочется петь дифирамбы»: Высоцкая в летящем платье с рюшами отметилась с мужем на прогулке

Юлия Высоцкая уже 23 года счастливо живет в браке с Андреем Кончаловским. Однажды режиссер раскрыл секрет их длительных теплых отношений. Он довольно прост и заключается в одном предложении:

«Прощай быстро, целуй медленно».

Каждый год эта счастливая пара отмечает день рождения Юлии несколько недель подряд в Италии. По словам ее супруга, для них это время превращается в медовый месяц. И на эту пару сложно не залюбоваться. В фан-аккаунте актрисы накануне поделились одним из снимков этой звездной четы, где они оба светятся от счастья во время совместной прогулки. Высоцкая нежно обняла мужа за шею, а он преданно смотрит ей в глаза.

Романтическую атмосферу снимка поддерживают и образы кинодеятелей. Кончаловский примерил костюм и шляпу, а Высоцкая романтичное асимметричное платье с рюшами в нежный горох. Стиль артистки впечатлил дизайнера одежды Сергея Никулина.

«Черный горох на белом фоне с черными туфлями – это классика жанра, которая вошла в моду в конце 30-х годов. В настоящий момент эта модная история перекочевала в абсолютно базовую историю. Я очень люблю это сочетание, оно всегда очень выигрышно смотрится. Правда замечу, что горох идет не всем, но нашей героине он подходит потрясающе. Да и фотография получилась очень характерной, приятной и позитивной. Хочется петь одни дифирамбы», — прокомментировал он для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для важных мероприятий и модных фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках. В прошлом году они имели большой успех в Гостином дворе на выставке «Образование и карьера».