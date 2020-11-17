«Дорогой Ромочка! Слов нет…»: Николай Цискаридзе почтил память Романа Виктюка

17 ноября не стало театрального режиссера Романа Виктюка. По предварительным данным, мастер сцены скончался от инсульта, Роман Григорьевичу было 84 года. В последнее время он находился в больнице, где лечился от коронавируса и шел на поправку, так что для окружения Виктюка его смерть стала полной неожиданностью.

Поклонники творчества Романа Виктюка, а также люди, имевшие честь знать мастера лично, скорбят о его уходе.

Артист балета, ректор Академии Вагановой Николай Цискаридзе посвятил Роману Григорьевичу публикацию на своей странице в Instagram. 2020 год Николай Цискаридзе назвал годом глобального переосмысления и потерь. По словам Николая Максимовича, с уходом Романа Виктюка российская культура понесла еще одну невосполнимую утрату.

«Дорогой Ромочка! Слов нет, но есть любовь и воспоминания, которые будут жить в моем сердце вечно! Люблю», — написал Николай Цискаридзе.

Под постом звезды российской балетной сцены оставлены сотни скорбных комментариев. Многие подписчики Николая Цискаридзе признались, что почувствовали боль в сердце, узнав об уходе одного из ярчайших режиссеров современности.

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«Как-то уже нет слов… Вечная память легендарному режиссеру», «Я даже ахнула. Уходят таланты», «Да, 20-й ураган…», «Светлая память Роману Григорьевичу», — высказываются поклонники творчества Романа Виктюка.

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