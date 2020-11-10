«Пройти путь раскаяния и наказания с честью»: Цискаридзе обратился к Ефремову

9 ноября Михаилу Ефремову исполнилось 57 лет. Свой день рождения известный актер встретил в пересыльной тюрьме в Белгороде, по пути в колонию в поселке Алексеевка, где он будет отбывать наказание за ДТП, в котором погиб человек.

К актеру решил публично обратиться прославленный артист балета, народный артист России Николай Цискаридзе. Он поздравил Михаила Ефремова с днем рождения и высказал свои пожелания.

«Я желаю здоровья и самое главное — пройти путь «раскаяния и наказания» с честью и достоинством, которое ему присуще, в том числе благодаря воспитанию и нравственным ценностям его большой семьи», — написал Николай Цискаридзе на своей страничке в Instagram.

Николай Максимович счел нужным отметить мощное актерское дарование Михаила Ефремова. Николай Цискаридзе вспомнил о фильме «Бешеная балерина», в котором «пожившая» звезда балета, гениально воплощенная Ефремовым, делится своей печальной историей, рассказывает о личной судьбе, забвении и нищенском существовании. Цискаридзе находит эту историю очень поучительной.