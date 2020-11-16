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«Обожаю его»: Бородина пополнила гардероб пальто оверсайз молочного цвета

Стилист Анастасия Пахолкова похвалила телеведущую за выбор актуальной длины и правильно подобранные аксессуары.

«Обожаю его»: Бородина пополнила гардероб пальто оверсайз молочного цвета
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Не успела телеведущая Ксения Бородина возвратиться из поездки в Петербург, как сразу же поспешила за обновками. Девушка не скрывает, что является настоящим шопоголиком — ее гардероб ломится от трендовых вещей и аксессуаров.

На этот раз Бородина пополнила свою коллекцию верхней одежды стильным пальто молочного цвета. И призналась:

«Как же мне нравятся такие пальто! Стильное, модное и невероятно удобное при моем образе жизни, — радуется Бородина и предупреждает: — Тренд оверсайз с нами надолго, обожаю его!»

Мы попросили стилиста Анастасию Пахолкову оценить модную обновку Ксении, а также ее аутфит в целом.

«Тренд оверсайз с нами надолго, обожаю его» — пишет Ксения Бородина под своим постом в «Инстаграме», в чем я с ней солидарна. А ведь некоторые еще противятся свободным формам, отрицая все плюсы такого фасона.

Для своего аутфита Ксения выбрала пальто в молочном оттенке свободного кроя длины миди, дополнив его базовыми вещами. Джинсы, кроссовки и сумка кросс-боди — то, что нужно для активной жизни в городе».

«А для тех, кто все еще отрицает этот тренд, совет — попробуйте хоть раз надеть на себя что-то более объемное, вы поймете моментально, насколько это комфортно», — отмечает Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

Анастасия Пахолкова
Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив

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