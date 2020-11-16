«Непередаваемые эмоции»: дочка Анны Банщиковой подружилась с дельфинами

Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова эти промозглые ноябрьские дни проводит на берегу Черного моря. В Геленджике снимается уже шестой сезон многосерийного фильма, который так полюбился телезрителям. В командировку с собой Анна Банщикова взяла маленькую дочку Машу. Все свободное от съемок время звездная мама проводит вместе с наследницей.

Накануне актриса порадовала малышку, сводив ее в местный дельфинарий. Машенька получила массу положительных эмоций от общения с дельфинами, а в микроблоге Анны Банщиковой появилось несколько милых снимков, запечатлевших, как малышка проводит время рядом с самыми умными морскими животными.

«Непередаваемые эмоции у Маши», — написала в Instagram Анна Банщикова.

Очевидно, что актриса получила массу удовольствий, наблюдая за тем, как ее наследница налаживает коммуникации с дельфинами.

Уже давно известен положительный эффект от общения человека с этими животными, правда, при условии, что все происходит под контролем специалиста.

«Дельфины излучают полезный природный ультразвук, который благоприятно влияет на клетки мозга, на нервную систему ребенка, — отметила в беседе Teleprogramma.pro специалист сочинского дельфинария «Ривьера» Оксана Григоренко. — Когда дельфин выполняет команды ребенка, у малыша происходит формирование сознания того, что он успешен, что ему удается сделать что-то необычное, например, управлять таким большим сложным животным.

Это позитивное взаимодействие переносится и на другие сферы жизни. В рамках дельфинария, где обученные животные находятся под руководством тренера, такое общение с животными абсолютно безопасно. При условии, что человек не будет совершать по отношению к дельфину никаких агрессивных действий. А вот в открытом море взаимодействие с дельфинами, конечно же, опасно».

Справка Teleprogramma.pro:

Оксана Григоренко — врио руководителя отдела дельфинотерапии сочинского дельфинария «Ривьера». Имеет три высших высших образования: медицинское, педагогическое и психологическое.

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