«Это просто нонсенс»: Лев Лещенко возмущен использованием мата на сцене

В последнее время среди определенной части звезд шоу-бизнеса перестало считаться неприличным использование мата в текстах песен и выступлениях на публике. Некоторые полагают, что нецензурная брань придает творениям некоего перца, делая их более яркими, забористыми и колоритными.

С такой позицией категорически не согласен один из столпов сцены, «соловей» российской эстрады Лев Лещенко. Вокалист возмущен тем, что использование мата постепенно становится нормой для некоторых авторов песен.

«Я сижу, пришёл на концерт и слушаю это матерное, это нормально?» — риторически вопрошает Лещенко.

Кумир нескольких поколений россиян при этом допустил использование бранных слов в каких-то ситуациях, не имеющих отношения к публичности.

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Тех же своих коллег, которые позволяет себе бросаться крепкими словцами со сцены, Лев Лещенко обвинил в желании эпатировать публику. Больше ничего, по мнению Льва Валерьяновича, озвучившего свою позицию в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», за этим не стоит.