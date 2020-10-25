Ушла в запой: первая жена Льва Лещенко призналась, как переживала развод

Первой женой Льва Лещенко была Алла Абдалова. После встречи в ГИТИСе и долгих ухаживаний, артист познакомил девушку с родителями, а затем и женился. Вместе они прожили десять лет. За этот период Алла могла трижды стать мамой, но не захотела. Она до сих пор хранит коллекцию книг бывшего мужа, следит за его успехами и желает ему только счастья. Об этом советская артистка рассказала Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион».

Однажды на гастролях в Сочи Лещенко познакомился с Ириной Багудиной. А по возвращении в Москву забрал свои вещи и ушел из семьи. Как вспоминает Абдалова, никаких разговоров даже не было. Ну, а потом был развод. После того, как документы были подписаны, Алла пришла домой, купив по пути три бутылки водки. Пила одну за одной и не пьянела.

Позже Абдалова вышла замуж, но брак продержался всего несколько месяцев. Муж злоупотреблял алкоголем, поэтому артистка его выгнала. В 1978 году Лещенко женился на Ирине Багудиной, с которой счастлив в браке до сих пор.