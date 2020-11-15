«Я не такой»: Влад Топалов объяснил, почему пропал из соцсетей

Исполнитель заявил, что устал одновременно и от необоснованной ненависти, и от любви.

Известный музыкант и супруг телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов признался, что устроил себе детокс головы, души и мыслей. Исполнитель, который некоторое время не заходил в Instagram, признался, что прекрасно себя чувствует без соцсетей.

«Это против моей природы. Честно. Я устал от того, что здесь читаю порой», — написал молодой отец на своей страничке в Instagram.

Влад Топалов уточнил, что чувствует дикую усталость от того, что в соцсети не может себе позволить быть собой, что здесь его словно кто-то обязывает не быть, а казаться.

Исполнитель признался, что его очень задела реакция его подписчиков на пост, посвященный памяти Михаила Жванецкого. Скорбя об уходе знаменитого писателя, Топалов пытался быть искренним, но этого никто не оценил.

«Никто даже не понимал, о чем я. Лишь спрашивали, что за чушь я пишу. Это огорчает. Это меня убивает и приводит в ступор», — признался музыкант.

Он не уточнил, когда в следующий раз порадует инстасемью своими мыслями. Сейчас у Влада Топалова и его жены Регины Тодоренко сложный период в жизни.

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