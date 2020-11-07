«Комментарии: «А где муж?» блокируются»: Ильиных сыграла с Топаловым в шахматы на травке

Как отметила фигуристка, она желает им с партнером по «Ледниковому периоду» внутреннего спокойствия.

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Елена Ильиных в Instagram поделилась серией фотографий со своим партнером по шоу «Ледниковый период», которое идет на Первом канале, музыкантом Владом Топаловым. На красивых кадрах они играют на травке в шахматы.

«Это было практически в самом начале проекта и в основном его раздражало «слишком много зеленой травы» на фото. Сейчас поводов для переживаний, раздражений у нас гораздо больше. Я пожелаю нам внутреннего спокойствия, холодной головы и горячего сердца. Комментарии: «А где муж?» блокируются с наилучшими пожеланиями». Елена Ильиных

«Леночка, ты просто богиня», «На этой очень симпатичной фотосессии вы играете друг против друга. На льду все серьезнее, но вы играете друг за друга. Терпения и удачи!» «Вы сегодня были суперскими, весь зал был не согласен с мнением жюри! Мы за вас болеем! Вы классные, поверьте и не теряйте надежды. Все будет хорошо», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Елене Ильиных и Владу Топалову приписывают бурный роман. Пара считается одной из самых страстных и романтичных на «Ледниковом периоде».